Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Radfahrer stürzt vor Polizeiwache- leicht verletzt - #polsiwi

Kreuztal (ots)

In Kreuztal ist am Freitagnachmittag (10.04.2020) ein Radfahrer gestürzt. Gegen 13:20 Uhr vernahmen Beamte der Polizeiwache Kreuztal die Rufe eines 66-Jährigen und eilten zu Hilfe. Der 66-jährige Pedelecfahrer fuhr zuvor talwärts auf der Waldstraße in Richtung Hagener Straße. In Höhe der Polizeiwache bremste der 66-Jährige stark ab und stürzte. Der 66-Jährige, der zur Unfallzeit einen Fahrradhelm trug, erlitt leichte Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort. An dem Pedelec entstand geringer Sachschaden.

