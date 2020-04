Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw überschlägt sich- Fahrer alkoholisiert - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

In Bad Berleburg ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag(11.04.2020) zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Gegen 01:40 Uhr fuhr ein 18-jähriger Fordfahrer auf der Bundesstraße 480 in Richtung Raumland. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und der Pkw fiel auf die Seite. Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnten der 18-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer selbstständig den Pkw verlassen. Beide Insassen erlitten leichte Verletzungen. Ein Test bestätigte bei dem 18-Jährigen den Verdacht auf Alkoholkonsum. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und stellten den Führerschein sicher. Der Pkw Ford musste abgeschleppt werden, es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell