Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: 25-Jähriger wollte scharfe Waffe kaufen - Festnahme

Recklinghausen (ots)

Ein 25-jähriger Hertener wurde am 22.04.2020 festgenommen, weil er eine scharfe Waffe kaufen wollte, ohne dazu berechtigt zu sein. Über das Darknet hatte er versucht, eine Pistole zu erwerben und zeigte sich zudem noch an einem Sturmgewehr interessiert. Intensive polizeiliche Ermittlungen führten zu dem 25-jährigen Tatverdächtigen. Als am 22.04. in Herten die Übergabe der bereits angezahlten Pistole verabredet war, wurde der Mann als Interessent identifiziert und festgenommen. Bei der Festnahme waren Spezialeinheiten der Polizei beteiligt. Der Hertener hatte bei seiner Festnahme Unterlagen dabei, die belegten, dass es sich tatsächlich um den interessierten Waffenkäufer handelte. Der Mann wurde festgenommen und musste mit zur Wache. Das Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Hertener dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell