POL-MA: Schriesheim: Notstromaggregat aus Gartenhütte gestohlen Beamte des Polizeipostens Schriesheim ermitteln und suchen Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein erst vor wenigen Tagen gekauftes und in einer Gartenhütte im Gewann "Bollengrub" (Ladenburger Fußweg) deponiertes rotes Notstromaggregat der Marke Endress, Typ ESE 604 DYS stahlen bislang nicht ermittelte Täter. Am Donnerstagvormittag stellte der Geschädigte den Einbruch in seine Laube und das Fehlen des Geräts fest.

Zugang hatten sich die Täter durch Aufhebeln der Eingangstüre verschafft. Sach- und Diebstahlsschaden belaufen sich auf über 3.000 Euro.

Als Tatzeit kommt Montag, 17 Uhr bis Donnerstagvormittag, 10 Uhr in Betracht. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schriesheim, Tel.: 06203/61301, oder dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

