Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwarzen Mercedes gestohlen - Hinweise an die Polizei

Mannheim (ots)

Einen vor dem Anwesen in der Straße "Regenbogen" im Mannheimer Stadtteil Käfertal abgestellten hochwertigen, schwarzen Mercedes S 560 4matic stahlen in der Nacht zum Freitag bislang unbekannte Täter. Am Freitagmorgen gegen 6 Uhr stellte der Geschädigte den Diebstahl seines Wagens im Wert von über 100.000 Euro fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Letztmalig genutzt hatte er den Mercedes mit den amtlichen Kennzeichen MA-VS 8888 am Donnerstagabend gegen 21 Uhr.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl bzw. Verbleib des Wagens geben können, um telefonische Meldung unter 0621/174-4444.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell