Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Schwerer Verkehrsunfall in Bottrop Grafenmühle

Recklinghausen (ots)

Am 26.04.2020, gegen 18.00 Uhr, bog ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Gelsenkirchen von einer Zufahrtsstraße kommend auf den Alten Postweg in Bottrop Grafenmühle. Dabei beachtet er nicht die Vorfahrt eines auf dem Alten Postweg fahrenden 47-jährigen Kradfahrers aus Bochum, der mit seiner 38-jährigen Sozia in nördlicher Richtung unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Kräder. Beide Fahrer verletzten sich lebensgefährlich und mussten nach notärztlicher Erstversorgung mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen werden. Ein RTW verbrachte die ebenfalls schwerverletzte Sozia in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Ermittlungsgruppe Verkehr, die die beiden Motorräder zur Beweissicherung sicherstellte. Wegen der ausgelaufenen Betriebsstoffe dauert die weiträumige Absperrung der Unfallstelle noch bis zur erfolgten Reinigung an. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Leitstelle

Ludwig Schneider

Telefon: 02361/55-2979

Fax: 02361/55-2990

E-Mail: re.lst@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell