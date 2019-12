Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

--

Friedrichshafen

Einbruch

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Montag, 22.30 Uhr, bis Dienstag, 07.00 Uhr, gewaltsam Zutritt in den Geräteschuppen des VFB Friedrichshafen in der Teuringer Straße. Aus dem Inneren wurden drei elektrische Heckenscheren, eine Motorsense, ein Laubbläser und ein rotes Verlängerungskabel (30 Meter lang) entwendet. Neben dem Parkplatz konnten später die entwendete Motorsense und eine Heckenschere im Gebüsch aufgefunden werden. Das restliche Diebesgut fehlt weiterhin. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu informieren.

Friedrichshafen-Fischbach

Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzen Skateboard-Fahrer kam es am Dienstag gegen 10.15 Uhr an der Einmündung vom Friedhof und der Spaltensteiner Straße. Eine 74-jährige Autofahrerin hatte beim Rechtsabbiegen in die Spaltensteiner Straße den 23-jährigen Skateboard-Fahrer übersehen und kollidierte mit diesem. Der junge Mann stürzte auf die Straße und zog sich leichte Prellungen und Schürfwunden zu. Am Pkw entstand minimaler Sachschaden.

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer

Ein sichtlich betrunkener Radfahrer, der die Flugplatzstraße in Schlangenlinie befuhr und bereits gestürzt war, wurde am Dienstag gegen 22 Uhr von einem Zeugen der Polizei gemeldet. Im Kreisverkehr der Barbarossastraße stellten die Beamten den 64-jährigen Mann fest, der mitten auf dem Kreisverkehr stand und sich kaum auf dem Fahrrad halten konnte. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Polizisten deutlich Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,4 Promille. Im Krankenhaus wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Wegen Trunkenheit im Verkehr muss der Radfahrer sich nun verantworten.

Tettnang

Sachbeschädigung an Kfz

Wie erst jetzt bekannt wurde beschädigte ein unbekannter Täter im Zeitraum von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 12 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand einen in der Karlstraße abgestellten VW Golf. Insgesamt wurden sieben Löcher im vorderen und hinteren Stoßfänger festgestellt. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Salem

Verkehrsunfall

Vier leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und rund 35.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 07.30 Uhr auf der L 204 ereignet hat. Eine 42-jährige Seat-Lenkerin befuhr die Landesstraße von Salem kommend in Richtung Mennwangen. An der Einmündung zur K 7757 bog sie nach links in Richtung Altenbeuren ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden 59-jährigen VW-Lenker. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde der Seat gegen einen an der Einmündung stehenden Audi geschleudert. Alle Fahrzeuglenker, sowie ein im Seat auf der Rücksitzbank im Kindersitz sitzendes Kind, wurden mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Deggenhausertal - Unterhomberg

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wie erst jetzt bekannt wurde, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bereits vergangene Woche im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag (12.12.-13.12.) bei einem Verkehrsunfall die Fassade des Pfarrheims. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. An der Unfallstelle ist eine etwa zehn Meter lange Bremsspur zu sehen. Des Weiteren konnten Fahrzeugteile des Unfallsfahrzeugs festgestellt werden, die auf einen Kleintransporter der Marke Hyundai hindeuten. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschädigten Fahrzeug geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0, zu informieren.

B 31 / Nußdorf

Lkw verliert Ladung

Aufgrund einer defekten Abdeckvorrichtung fielen am Dienstag gegen 16 Uhr auf der B 31 kurz vor der Abfahrt Nußdorf mehrere kleine Erdbrocken und Steine auf einen hinterherfahrenden Pkw. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell