Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

An der Straße "Landabsatz" kam es am Sonntag um 22.30 h zu einer Unfallflucht. Ein Zeuge bekam mit, dass ein blauer Mercedes in einer Kurve, etwa 300 Meter von der Brambauerstraße entfernt, gegen eine Laterne gefahren war. Der blaue Mercedes Kombi sei dann von dem Fahrer zurückgesetzt worden. Anschließend sei das Auto in Richtung Brambauerstraße weggefahren. Ebenfalls am Unfallort habe ein weißer BMW X3 mit einer etwa 45 Jahre alten Fahrerin gehalten. Die Frau mit blonden, langen Haaren und einem weißen T-Shirt sei anschließend auch weitergefahren. Der Unfallschaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Weitere Zeugen, insbesondere die Frau mit dem BMW, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

