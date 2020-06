Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Verkehrsunfall mit Signalmast kollidiert - ein Leichtverletzter

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstätter Straße ist am Dienstagabend (09.06.2020) ein 23 Jahre alter Renault-Fahrer leicht verletzt worden. Ein Rettungswagen war im Einsatz und kümmerte sich um den Mann. Der 23-Jährige war mit seinem Renault ZOE gegen 20.40 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 14 in Richtung Stuttgart-Süd unterwegs. Auf Höhe der Marktstraße kollidierte er mit dem rechts neben ihm auf dem Ausleitungsfahrstreifen fahrenden Opel Insignia einer 24-Jährigen und prallte im Anschluss gegen den Mast der Tunnelsignalanlage, an dem ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro entstand. An dem Renault entstand ein Sachschaden von zirka 20.000 Euro und an dem Opel von zirka 3.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

