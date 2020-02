Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ratzeburg (ots)

10. Februar 2020 | Kreis Stormarn - 06.02.2020 Ahrensburg Am Donnerstag, den 06.02.2020, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus im Waldemar Bonsels-Weg in Ahrensburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind der/die Tatverdächtigen über eine rückwärtige Tür in das Einfamilienhaus eingedrungen. Dort durchsuchten die Täter das im Erdgeschoss befindliche Wohnzimmer und den Flur. Die Hausbewohner hielten sich zu dem Zeitpunkt im ersten Obergeschoss auf. Der/die Tatverdächtigen verließen das Haus vermutlich wieder durch die rückwärtige Tür. Genaue Angaben über den Wert des Stehlgutes und die Höhe des entstandenen Sachschadens können zum derzeitigem Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu der Tat oder den Tätern machen? Wem sind in der Umgebung der Straße Waldemar Bonsels-Weg in Ahrensburg Personen oder ein mögliches Fahrzeug aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

