Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrecher wurde überrascht

Ratzeburg (ots)

07. Februar 2020 | Kreis Stormarn - 06.02.2020 Ahrensburg

Am 06.02.2020, gegen 20:30 Uhr, kam es im Waldemar-Bonsels-Weg in Ahrensburg zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus. Der unbekannte Täter versuchte über die Balkontür im Obergeschoss ins Haus zu gelangen. Die Hauseigentümerin, welche sich ebenfalls im Obergeschoss aufhielt, bemerkte verdächtige Geräusche und informierte umgehend ihren ebenfalls im Haus anwesenden Mann.

Dieser ging den Geräuschen an der besagten Balkontür nach und bemerkte eine fremde Person, die gerade vom Balkon sprang und flüchtete.

Während die Polizei über Notruf informiert wurde, versuchte der 33-jährige Hauseigentümer eigenständig den Täter zu stellen und nahm die Verfolgung auf. Der Täter flüchtete zum Wanderweg "Katzenbuckel", lief durch mehrere Vorgärten der Straße bis zu einem Garagenkomplex und kletterte dort über das Dach einer Garage ebenfalls zum Waldemar-Bonsels-Weg gelegen. Auf einem angrenzenden Baustellengelände eines im Rohbau befindlichen Hauses verlor der Geschädigten den Täter aus den Augen.

Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung, unter Zuhilfenahme eines Diensthundes zur Fährtensuche, konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 180 cm groß - sehr kurze, wenige Haare - bekleidet mit einer schwarzen Jacke

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat in Ahrensburg, im Bereich des Waldemar-Bonsels-Weg und der näheren Umgebung, eine Person beobachtet, auf die diese Beschreibung zutrifft? Sind im Zusammenhang mit der Person eventuell Fahrzeuge aufgefallen? Der Tatort liegt in unmittelbarer Nähe zum U-Bahnhof West, so dass dieser als mögliche Fluchtrichtung auch in Frage kommt.

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

