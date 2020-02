Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Einfamilienhauses

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

06. Februar 2020 | Kreis Stormarn - 06.02.2020 - Trittau Heute Morgen kam es zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus im Trittauer Feld in Trittau. Die 80-jährige Bewohnerin des Hauses, die sich bei Ausbruch des Feuers in dem Objekt befand, erlitt eine Rauchgasintoxikation.

Gegen 10:10 Uhr brach aus noch nicht geklärter Ursache ein Feuer im Haus aus. Das Feuer breitete sich über den gesamten Treppenhausbereich aus und griff auf den Dachboden über. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Trittau, Lütjensee, Großensee und Glinde übernahmen die Löscharbeiten.

Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Angaben zur Sachschadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg ist noch vor Ort. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

