POL-RZ: Mehrere Einbrüche in Wohnungen - Zeugen gesucht

06. Februar 2020 | Kreis Stormarn - 04./05.02.2020 Ahrensburg

Im Zeitraum von Mittwoch, 04.02.2020, 12:00 Uhr, bis Donnerstag, 05.02.2020, 20:00 Uhr, kam es im Stadtgebiet Ahrensburg zu drei Wohnungseinbrüchen in Mehrfamilienhäusern.

Im Bredenbekweg, in der Hamburger Straße sowie in der Straße An der Schloßgärtnerei drangen die unbekannten Täter über die jeweils gewaltsam geöffneten Terrassentüren / -fenster in die Wohnungen ein. Nachdem die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen abgesucht wurden, verließen der /die Täter die Wohnungen wieder durch die Terrassentüren.

Entwendet wurden Schmuck und Bargeld in noch unbestimmter Höhe.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Einbrüche. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer hat um den o. g. Zeitraum herum im Bredenbekweg, in der Hamburger Straße sowie in der Straße An der Schloßgärtnerei oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

