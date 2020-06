Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passant überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Vier derzeit noch unbekannte Jugendliche haben in der Nacht auf Dienstag (09.06.2020) einen 31 Jahre alten Mann in der Klett-Passage überfallen und dessen Geldbeutel erbeutet. Der Mann hielt sich gegen 03.10 Uhr in der Klett-Passage auf, als er aus bislang unbekannten Gründen mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit geriet. Dabei sollen vier junge Männer aus der Gruppe heraus den 31-Jährigen geschlagen haben. Als der Mann zu Boden ging, raubten die Jugendlichen mutmaßlich dessen Geldbörse. Der 31-Jährige erlitt durch den Überfall Verletzungen. Bei einem der Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann gehandelt haben. Dieser war rund 180 Zentimeter groß, hatte schulterlange, dunkelbraune Haare und war von schlanker Statur. Von einem zweiten Täter ist lediglich bekannt, dass dieser mit einer Körpergröße von 160 Zentimetern auffallend klein war und kurze, schwarze Haare hatte. Zeugen werden geben, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell