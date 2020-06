Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein bislang noch unbekannter Autofahrer ist am Montagvormittag (08.06.2020) in der Straße Strohberg gegen einen Smart gefahren und anschließend geflüchtet. Der 32-jährige Besitzer des Smart bemerkte gegen 13.30 Uhr eine Beschädigung an seinem Auto, welches auf Höhe der Hausnummer 30 geparkt war. Er fand außerdem einen Zettel an seiner Windschutzscheibe, der offenbar von einem Zeugen des Unfalls geschrieben worden war. Der Sachschaden am Smart beläuft sich auf zirka 1.500 Euro. Zeugen des Unfalls, insbesondere der Verfasser des Zettels, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

