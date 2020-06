Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schaufensterscheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte haben am Samstag (06.06.2020) oder am Sonntag (07.06.2020) die Schaufensterscheibe eines Kiosks an der Filderbahnstraße eingeworfen. Die Täter warfen zwischen Samstagnachmittag, 16.00 Uhr und Sonntagvormittag, 09.00 Uhr mit einem Stein und einem Teil eines Pfostens die Scheibe des Ladens ein, griffen durch das kaputte Fenster und stahlen mehrere Mund-Nase-Bedeckungen. Der Sachschaden an der Fensterscheibe beträgt mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell