Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter ist am Freitagabend (05.06.2020) in ein Fachgeschäft an der Kölner Straße eingebrochen und hat mehrere Werkzeuge gestohlen. Der Täter gelangte gegen 19.45 Uhr auf unbekannte Weise in den Verkaufsraum. Dort nahm er mehrere Werkzeugkoffer und Werkzeuge aus den Regalen und verließ mit dem Diebesgut in noch unbekannter Höhe das Gebäude. Der Täter trug dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe mit roter Sohle und einen schwarzen Anorak mit Kapuze und roten Reißverschlüssen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 in Verbindung zu setzen.

