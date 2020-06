Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin schwer verletzt - Unfallverursacher und Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Bereits am Donnerstag (04.06.2020) hat sich in der Traubenstraße ein Unfall mit einer verletzten Fußgängerin ereignet. Eine 70-Jährige befand sich gegen 16.00 Uhr auf dem Gehweg, als ein jugendlicher Fahrradfahrer mit seinem Mountainbike mit der Fußgängerin kollidierte. Die Frau kam zu Fall und zog sich vermutlich mehrere Knochenbrüche zu und wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Eine polizeiliche Aufnahme des Unfalls erfolgte erst zwei Tage später. Die Personalien des mutmaßlichen Unfallverursachers sind nicht bekannt.

Der Fahrradfahrer beziehungsweise seine Erziehungsberechtigten sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

