Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Rot (ots)

Zwei Männer sind am Freitag (05.06.2020) gegen 16.40 Uhr bei einem Ladendiebstahl ertappt und daraufhin von einem Ladendetektiv angesprochen worden, flüchteten jedoch unter Gewaltanwendung. Die beiden wurden vom Filialleiter eines Discounters in der Haldenrainstraße dabei beobachtet, wie sie Waren in mitgeführte Umhängetaschen steckten. Als sie an der Kasse aber lediglich eine Packung Tabak bezahlten, wurden sie an der Türe vom 44-jährigen Detektiv angesprochen und ins Büro gebeten. Daraufhin wurde der Detektiv von den beiden weggestoßen. Außerdem wurde ihm auf den Arm geschlagen, als er einen der Täter festhalten wollte. Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Tapachstraße. Von den Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Beide 22 bis 28 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, kräftige Statur, bartlos, einer trug eine grüne Kapuzenjacke, der andere eine schwarze Jacke und Jeans. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778.

