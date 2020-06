Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Alkoholfahrt endet an Hauswand - sechs parkende Fahrzeuge beschädigt

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag (05.06.2020) kurz nach 23.00 Uhr auf der Hohenstaufenstraße ereignet hat, ist ein 52-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt worden. Der Sachschaden beträgt zirka 120.000 Euro. Der 52-Jährige befuhr mit seinem Ford Mustang die Hohenstaufenstraße aufwärts. Auf regennasser Fahrbahn kam er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, prallte gegen sechs am linken Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und kam in der Folge an einer Hauswand zum Stillstand. Insgesamt mussten fünf stark beschädigte Pkw abgeschleppt werden, darunter auch das Fahrzeug des Unfallverursachers. Der 52-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell