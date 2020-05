POL-ROW: ++ Corona-Verordnung - Gruppe junger Männer hält sich nicht an die Abstandsregelung ++ Schneller Fahndungserfolg nach Unfallflucht ++ Fahrzeugteil vom Trecker gestohlen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Corona-Verordnung - Gruppe junger Männer hält sich nicht an die Abstandsregelung

Rotenburg. Trotz der öffentlich bekanntgegebenen Lockerung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus, führt die Rotenburger Polizei weiterhin gezielte Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung der aktuellen Regelungen durch. So traf eine Streifenbesatzung in der Nacht zum Freitag gegen 2 Uhr in der Straße Am Pferdemarkt auf eine siebenköpfige Personengruppe, die sich augenscheinlich nicht an die Abstandregelung hielten. Die Beamten machten die jungen Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren darauf aufmerksam und wiesen sie an, die geforderten Abstände einzuhalten. Das schien die Gruppe nicht zu interessieren. Die Männer blieben weiterhin zusammen stehen. Das dürfte für sie ein teures Nachspiel haben. Die Polizei leitete gegen alle eine Bußgeldverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz ein.

Schneller Fahndungserfolg nach Unfallflucht

Sittensen. Einen schnellen Fahndungserfolg konnten die Unfallermittler der Polizeistation Sittensen am Donnerstag verbuchen. Nach einer Unfallflucht, bei der am Dienstagnachmittag auf der L 130 zwischen Ramshausen und Freetz ein Motorradfahrer von einem Transporter angefahren und verletzt worden war, suchten die Beamten nach dem Unfallfahrzeug und dem unbekannten Fahrer. Als mögliche Fluchtrichtung stand die A1 in Richtung Bremen im Raum. Am Donnerstag wurde dann eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei auf ein Auslieferfahrzeug des gleichen Typs mit ähnlicher Kennzeichenkombination aufmerksam. Bei der Kontrolle fand die Polizei aber keine Unfallspuren. Ermittlungen bei der Bremer Auslieferfirma ergaben jedoch, dass am Dienstagnachmittag ein anderes Firmenfahrzeug im Raum Sittensen unterwegs gewesen ist. Gelenkt worden, sei der Transporter von einem 32-jährigen Aushilfsfahrer. Wie sich später herausstellte, hatte der Mann das unfallbeschädigte Fahrzeug in Elsdorf abgestellt und war nach nur einem Tag Anstellung und der von ihm begangenen Unfallflucht von seinem Arbeitsplatz getürmt. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit der Polizei auf die Ermittlungen des aktuellen Aufenthaltsorts des Flüchtigen.

28-Jähriger sorgt für Ärger am Nachtschalter des Tankstellenshops

Rotenburg. Ein amtsbekannter Rotenburger hat am späten Donnerstagabend auf dem Gelände einer Tankstelle an der Harburger Straße erneut für Ärger gesorgt. Gegen 22.45 Uhr griff der 28-Jährige in die Geldausgabe des Nachtschalters vom Tankstellenshop und wollte so das Geld des Kunden vor ihm stehlen. Als der Bestohlenen den Dieb zur Rede stellte, wurde er von ihm auch noch beleidigt. Einem Beamten der hinzugerufenen Polizeistreife erging es ähnlich. Er durfte sich von dem Randalierer ebenfalls üble Beleidigungen anhören. Gegen den Mann leitete die Polizei gleich mehrere Strafverfahren ein.

Radfahrerin übersehen

Rotenburg. Im Kreuzungsbereich Fuhrenstraße/Königsberger Straße/Birkenweg ist am Donnerstagvormittag eine junge Radfahrerin angefahren worden. Eine 69-jährige Autofahrerin hatte die Jugendliche gegen 11 Uhr vermutlich übersehen. Bei der Kollision kam die Radlerin zu Fall. Sie zog sich Verletzungen am Knie zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Fahrzeugteil vom Trecker gestohlen

Vorwerk. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter ein Fahrzeugteil von einem Trecker gestohlen. Auf dem Hof eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Dorfstraße bauten sie das Zugmaul von einem Ackerschlepper des Herstellers Fendt ab. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Zeven unter Telefon 04281/9306-0.

Diebe stehlen Zinkdachrinne

Bleckwedel. In den zurückliegenden Wochen haben unbekannte Metalldiebe auf einem Grundstück in Bleckwedel zugeschlagen. Sie bauten etwa dreißig Meter Zinkdachrinne von einem leerstehenden Haus ab und nahmen den Schrott mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Visselhövede unter Telefon 04262/95908-0.

Hansalinie A1 - Lkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Elsorf/A1. Am Donnerstagnachmittag hat eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen auf der Hansalinie A1 einen 28-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 14 Uhr mit einem Mercedes Klein-Lkw unterwegs, als ihn die Beamten stoppten. Er konnte bei der Verkehrskontrolle keinen gültigen Führerschein vorlegen. Weil der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Zur Sicherung des nun folgenden Verfahrens musste er eine Kaution hinterlegen.

Autofahrer führt Gespann ohne die erforderliche Fahrerlaubnis

Sittensen. Weil er mit einem zu schweren Pkw-Anhänger-Gespann unterwegs war, hat ein 32-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend einen Führerscheinverstoß begangen. Der Mann war gegen 18 Uhr in der Stader Straße unterwegs, als die Polizei auf ihn aufmerksam wurde. Bei der Verkehrskontrolle konnte er nur den Führerschein der Klasse B vorlegen. Die Erlaubnisklasse BE wäre aber erforderlich gewesen. Die Beamten leiteten gegen den 32-Jährigen ein Strafverfahren ein.

