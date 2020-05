POL-ROW: ++ 59-jähriger Bewohner einer Sozialunterkunft stirbt nach Zimmerbrand ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

59-jähriger Bewohner einer Sozialunterkunft stirbt nach Zimmerbrand

Rotenburg. Bei einem Zimmerbrand in einer Sozialunterkunft an der Wallbergstraße ist am Donnerstagvormittag ein 59-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde gegen 11.40 Uhr vom Hausmeister starker Rauch wahrgenommen. Über Notruf erhielten Polizei und Feuerwehr davon Kenntnis. Nach ersten Meldungen sei dabei ein Mann schwer verletzt worden. Einsatzkräfte der Rotenburger Feuerwehr konnten den leblosen Bewohner der Unterkunft aus seinem Zimmer bergen. Er hatte sich schwere Brandverletzungen zugezogen. Trotz sofortiger ärztlicher Notversorgung kam für den gebürtigen Syrer jede Hilfe zu spät. Der Asylbewerber verstarb kurz nach der Bergung am Einsatzort. Die genaue Brandursache ist noch nicht geklärt. Bisher liegen den Ermittlern keine Anzeichen für ein Fremdverschulden vor. Auch zur Schadenshöhe kann derzeit noch nichts gesagt werden.

