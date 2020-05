POL-ROW: ++ Falsche Polizisten haben keine Erfolg ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Falsche Polizisten haben keine Erfolg

Visselhövede/Sittensen. Am Montag haben sich falsche Polizisten bei Senioren in Sittensen und Visselhövede gemeldet. Kurz nach 16 Uhr klingelte es bei einer 78-jährigen Frau in Sittensen, gegen 20.15 Uhr bei einer 82-Jährigen in Visselhövede. In beiden Fällen versuchten die Anrufer das Vertrauen der Damen durch erfundene Geschichten zu gewinnen. Beide machten alles richtig und legten auf.

