POL-ROW: ++ Betrunkener Wohnmobilfahrer hat Probleme beim Einparken ++ Schwerlastkontrollen auf der Hansalinie - Polizei bemängelt Tiertransporte ++ Junger Fahrer unter Drogenverdacht ++

Rotenburg (ots)

Betrunkener Wohnmobilfahrer hat Probleme beim Einparken

Bremervörde. Ein betrunkener Fahrer eines Wohnmobils hat am Sonntagabend in der Hermann-Löns-Straße beim Einparken einigen Schaden angerichtet. Nach Angaben von Zeugen habe er gegen 18.45 Uhr mehrfach versucht, in eine Parklücke zu fahren. Dabei stieß er gegen den geparkten Renault Clio einer Anwohnerin und auch gegen eine Birke am Straßenrand. Die Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Bei der Unfallaufnahme wurde den Beamten schnell klar, warum der Mann Probleme beim Einparken gehabt hat. Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 2 Promille an. In der OsteMed Klinik musste der Unfallverursacher eine Blutprobe und später auch seinen Führerschein abgeben. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Schwerlastkontrollen auf der Hansalinie - Polizei bemängelt Tiertransporte

Sittensen/A1. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen haben am vergangenen Wochenende auf der Hansalinie A1 den Schwerlastverkehr kontrolliert. Dabei stellten sie unter anderem bei Lebendviehtransporten einige Mängel fest.

Am Samstagvormittag warfen die Beamten einen genauen Blick auf einen Tiertransporter aus dem Landkreis Rotenburg. Geladen waren 166 Schlachtschweine. Für die Anzahl der Tiere war die Mindestbodenstellfläche um knapp 19 Quadratmeter zu klein.

Etwas später stoppten die Polizisten an der Anschlussstelle Elsdorf einen Klein-Lkw aus dem Raum Oldenburg. Im Fahrzeug waren Lebensmittel geladen. Bei genauem Blick auf die Ladung erkannten die Beamte, dass sie für das Fahrzeug viel zu schwer war. Demnach hatte der Fahrer das zulässige Gesamtgewicht seines Lkw um über 1.300 Kilogramm und damit knapp 40 Prozent überschritten.

Gegen 11 Uhr kontrollierten die Autobahnpolizisten auf einem Parkplatz an der Richtungsfahrbahn Bremen in Höhe Gyhum wieder einen Viehtransporter. Auf der Ladefläche befanden sich 180 Schlachtschweine. Durch die Ladung war das zulässige Gesamtgewicht um knapp 4000 Kilogramm und somit um etwa 10 Prozent überschritten. Dementsprechend hatten auch die Schweine zu wenig Platz. Umgerechnet befanden sich 36 Tiere zu viel an Bord.

In allen Fällen müssen die Fahrern und auch die Auftraggeber neben den Geldbußen mit weiteren Ermittlungen rechnen. Die Polizei regt Vermögensabschöpfungen an.

Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Bremervörde. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Sonntagnachmittag einen 20-jährigen Fahranfänger aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stoppten seinen Wagen gegen 14.30 Uhr in der Marktstraße. Bei dem jungen Mann erkannten sie Anzeichen auf den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Demnach hatte der Fahrer vor Fahrtantritt Marihuana zu sich genommen. Später räumte der 20-Jährige ein, am Abend vorher ein oder zwei Joints geraucht zu haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Unbekannte stehlen Holzbriketts

Jeddingen. Am Sonntagvormittag sind zwei noch unbekannte Täter in eine Jagdhütte an der Ulmenallee eingedrungen. Aus dem Häuschen stahlen sie eine Packung mit Holzbriketts. Hinweise bitte an die Polizei Visselhövede unter Telefon 04262/95908-0.

Einbruch in Edeka-Markt

Jeddingen. In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in den Edeka-Markt "Nah und Gut" an der Bremer Straße eingebrochen. Sie hatten zunächst so lange an der Eingangstür gehebelt, bis sie in die Schleuse eindringen konnten. Dann hebelten sie an der Schiebetür, bis sich eine kleine Lücke auftat. Dadurch konnten die Täter in das Geschäft schlüpfen. Mit Alkohol, Tabakwaren und Süßigkeiten machten sie sich aus dem Staub.

