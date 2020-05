Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei beendet Mai-Party hinter dem Kantor-Helmke-Haus ++ Einbrecher nehmen Waschbecken mit ++ Senior fällt auf betrügerische Gewinnbenachrichtigung herein ++

Rotenburg (ots)

Polizei beendet Mai-Party hinter dem Kantor-Helmke-Haus

Rotenburg. Gegen neun junge Leute im Alter zwischen 19 und 25 Jahren hat die Rotenburger Polizei in der Nacht zum Freitag Bußgeldverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Eine Anwohnerin der Straße Am Kirchhof hatte kurz nach Mitternacht eine Mai-Feier auf einer Grünfläche hinter dem Kantor-Helmke-Haus mit mehreren Personen gemeldet. Als die Polizei am Ort eintraf, versuchten sich die Betroffenen zunächst auseinanderzustellen, um den Mindestabstand einzuhalten. Dann wollten sie die Grünfläche zügig verlassen. Die Beamten nahmen die Personalien der Anwesenden auf und leiteten gegen alle Verfahren ein. Damit war die Party beendet.

Einbrecher nehmen Waschbecken mit

Zeven. In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in eine leerstehende Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Berliner Straße eingedrungen. Vermutlich zielgerichtet bauten sie im Badezimmer ein Waschbecken aus. Als der Mieter der darunterliegenden Wohnung einen Wasserschaden entdeckte, verständigte er einen Wohnungsverantwortlichen, der den Einbruch dann bemerkte.

Senior fällt auf betrügerische Gewinnbenachrichtigung herein

Sottrum. Mit einem angeblichen Lotteriegewinn haben unbekannte Betrüger am Mittwoch einen 87-jährigen Mann geködert. Er habe 38.500 Euro gewonnen. Das Geld könne er erhalten, sobald er eine Gebühr zahle. Das solle er sofort über den Kauf von GooglePlay-Karten machen. Der Senior biss an und kaufte 10 Karten im Wert von jeweils fünfzig Euro. Nachdem er die Bezahlcodes an die Betrüger übermittelt hatte, waren seine fünfhundert Euro weg. Von seinem angeblichen Gewinn hat der 87-Jährige natürlich nichts mehr gehört.

39-Jähriger in Schlangenlinien mit Gespann unterwegs

Zeven. Nach einem auffälligen Schlenker ist der Fahrer eines Pkw-Anhänger-Gespanns am Donnerstagabend in der Straße Auf dem Quabben in das Visier einer Streifenbesatzung der Zevener Polizei geraten. Dabei musste der Fahrer im Polizeiwagen dem entgegenkommenden Gespann sogar ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Nachdem die Beamten gewendet hatten, gelang es ihnen den Fahrer im Verlauf der Bundesstraße 71 zu stoppen. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Polizisten sofort, warum der 39-jährige Fahrer so unsicher unterwegs war. Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Auf der Polizeiwache musste der Mann eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

Unter Alkohol und Drogen auf dem Motorroller

Zeven. Weil sie laut und schnell unterwegs waren, ist die Besatzung eines Motorrollers am Donnerstagabend einer Streifenbesatzung der Zevener Polizei aufgefallen. Die Beamten hatte gegen 19.15 Uhr aus der Straße Butenbrook auf die Bremer Straße abbiegen wollen, als das Leichtkraftrad mit 80 Sachen in Richtung Bademühlen an ihnen vorbeiflitzte. Dort konnte die Polizei die Rollerbesatzung stoppen. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1 Promille an. Später zeigte sich auch, dass der Mann vor Fahrtantritt Amphetamine zu sich genommen hatte. Außerdem waren an dem Roller Versicherungskennzeichen für ein anderes Mofa angebracht. Für alle diese Verstöße muss sich der 31-Jährige in einem Strafverfahren verantworten.

