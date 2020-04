Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 17-jährige Bikerin bei Unfall schwer verletzt ++ Erpresserische E-Mail ++ Schon wieder Vandalismus an Klostermuseum ++ Einbruch in Gartenhütte - E-Scooter gestohlen ++

Rotenburg (ots)

17-jährige Bikerin bei Unfall schwer verletzt

Lauenbrück. Schwere Verletzungen hat sich eine 17-jährige Motorradfahrerin am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf einem Verbindungsweg zwischen Lauenbrück und Vahlde zugezogen. Die junge Frau war gegen 16 Uhr in einer Linkskurve der Straße Am Sportplatz mit ihrem Leichtkraftrad vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im Seitenraum kollidierte sie mit einem Straßenbaum und Sträuchern. Dabei zog sie sich mehrere Brüche zu. Die 17-Jährige kam in ein Krankenhaus. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa sechstausend Euro.

Erpresserische E-Mail

Zeven. Ein 47-jähriger Zevener hat in den vergangenen Tagen eine erpresserische E-Mail von einem unbekannten Absender erhalten. Darin droht der Unbekannte kompromittierende Videos des Mannes zu verschicken, falls er nicht Bitcoins im Wert von zweitausend Euro überweist. Der Angeschriebene ließ sich nicht beirren und ignorierte die Drohung. Er erstattet bei der Zevener Polizei eine Strafanzeige.

Schon wieder Vandalismus an Klostermuseum

Zeven. Nachdem Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes mit einer Bierflasche eine Scheibe des Klostermuseeums an der Straße Am Klostergang eingeworfen haben, ereignete sich von Dienstag auf Mittwoch der nächste Fall von Vandalismus. Diesmal warfen die Unbekannten eine Weinflasche wieder aus dem Stadtpark heraus gegen eine Fensterscheibe des Museeums. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04281/9306-0.

Zeugen beobachten Unfallflucht - 76-jährige Verursacherin ermittelt

Sottrum. Durch die Beobachtungen zweier Zeugen hat die Sottrumer Polizei am Mittwochvormittag eine Unfallflucht in der Straße Lienworth rasch aufklären können. Die Männer hatten beobachtet, wie ein 76-jährige Autofahrerin gegen 10.40 Uhr beim Ausparken von einem Stellplatz vor einer Apotheke rückwärts gleich zweimal rückwärts gegen ein geparktes Auto stieß. Dabei entstand ein Sachschaden von über eintausend Euro. Die Fahrerin sei zwar aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen, um den Schaden habe sie sich aber nicht gekümmert. Möglicherweise hat sie ihn nicht wahrgenommen. Über das abgelesene Kennzeichen konnten die Beamten ihre Identität ermitteln und ein Verfahren wegen Unfallflucht einleiten.

Auffahrunfall vor der Baustellenampel

Volkmarst. Bei einem Auffahrunfall vor einer Baustellenampel auf der B 71 ist am Mittwochmorgen ein 31-jähriger Fahrzeuginsasse verletzt worden. Ein 55-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito hatte dort kurz vor 7 Uhr früh bei Rotlicht gestoppt. Ein 33-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Stade erkannte das vermutlich zu spät. Er fuhr mit seinem Nissan auf den stehenden Mercedes-Transporter auf. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund zwölftausend Euro.

Rucksack aus Fahrradkorb gestohlen

Bremervörde. Unbekannte haben am Mittwochnachmittag eine günstige Gelegenheit genutzt und einen schwarzen Rucksack vor einem Geschäft in der Alten Straße gestohlen. Dort hatten zwei Frauen den No-Name-Rucksack während des Einkaufens in einem Fahrradkorb zurückgelassen. Das wiederum lud die Täter zur Selbstbedienung ein. Sie nahmen Rucksack samt Inhalt mit und beschädigten dabei auch das Fahrrad. Sachdienliche Hinweise bitte unter 04761/9945-0 an die Bremervörder Polizei.

Einbruch in Gartenhütte - E-Scooter gestohlen

Rotenburg. In der Nacht zum vergangenen Montag sind unbekannte Täter in der Hans-Wieck-Straße in eine Gartenhütte eingebrochen. Aus der Hütte nahmen die Unbekannten einen E-Scooter und das dazugehörige Ladegerät mit. Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter 04261/947-0.

