POL-ROW: ++ Auto kollidiert beim Überholen mit Traktor ++ Gartentisch und Holzterrasse in Brand - Polizei bittet um Hinweise ++ Zeugin meldet Unfallflucht auf dem Parkplatz ++

Rotenburg (ots)

Auto kollidiert beim Überholen mit Traktor

Mulmshorn. Bei einer Kollision eines Autos mit einem Traktor auf der Bundesstraße 71 ist am Dienstnachmittag ein 22-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Stade verletzt worden. Der junge Mann hatte gegen 17.30 Uhr den vor ihm fahrenden Trecker überholen. Zeitgleich wollte der 36-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs nach links in einen Nebenweg abbiegen. Bei dem Überholmanöver kam es zum Zusammenstoß. Dabei zog sich der 22-Jährige leichte Verletzungen zu. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund achtzehntausend Euro.

Gartentisch und Holzterrasse in Brand - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Nach einem kleinen Brand auf der Holzterrasse eines Wohnhauses an der Wittorfer Straße bittet die Rotenburger Polizei um Hinweise. Am vergangenen Freitagabend gegen 22 Uhr hatte der Bewohner des Hauses Brandgeruch in seinem Garten wahrgenommen. Es stellte sich schnell heraus, dass ein Plastikgartentisch und die Holzterrasse darunter im hinteren Bereich des Gartens in Brand geraten waren. Der Mann konnte die Flammen selbst löschen. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Zeugenhinweise bitte unter 04261/947-0.

Zeugin meldet Unfallflucht auf dem Parkplatz

Gnarrenburg. Eine aufmerksame Zeugin hat am Dienstagnachmittag eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Modehauses an der Hermann-Lamprecht-Straße beobachtet und über Notruf die Polizei gerufen. Demnach sei ein 88-jähriger Autofahrer gegen 15.30 Uhr auf den Parkplatz gefahren. Dort habe er zunächst mit seinem Wagen einen Fahnenmast umgefahren und sei anschließend mit einer Werbetafel kollidiert. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund zweitausend Euro. Der Mann sei nicht aus dem Auto ausgestiegen, sondern einfach weggefahren. Kurze Zeit später kam er zurück und blieb in seinem Wagen sitzen. Gegenüber der Polizei erzählte der Senior eine andere Geschichte. An den Unfall auf dem Parkplatz könne er sich nicht erinnern. Die Beamten leiteten gegen den Senioren eine Strafverfahren wegen Unfallflucht ein.

Unfallflucht nach gefährlichem Überholmanöver an der Kuppe

Godenstedt. Die Polizei Selsingen hat am Dienstag einen 24-jährigen Autofahrer ermitteln können, der am Morgen des gleichen Tages für eine Unfallflucht auf der K 134 zwischen Godenstedt und Zeven verantwortlich ist. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Mann kurz vor 7 Uhr früh mit seinem Wagen an einer Kuppe ein vor ihm fahrendes Auto überholen wollen. Trotz Gegenverkehr startete er das gewagte Manöver. Der entgegenkommende, 36-jährige Fahrer eines VW Passat musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts in den Seitenraum ausweichen. Dort überfuhr er einen Leitpfosten. Der Verursacher fuhr weiter. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund dreitausend Euro. Aufgrund der Aussagen des Geschädigten und des Überholten konnte die Polizei den 24-jährigen Unfallverursacher ermitteln. Er räumte später den Sachverhalt ein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Zeugen melden betrunkenen Radfahrer

Zeven. Zeugen haben am Dienstagabend einen betrunkenen Radfahrer in der Zevener Innenstadt gemeldet. Der Mann sei gegen 20.30 Uhr durch den Eschenweg, die Molkereistraße und die Labesstraße gefahren und dabei mehrfach gestürzt. Eine Streifenbesatzung konnte den 34-jährigen Radler aufgreifen. Der polizeibekannte Mann stand tatsächlich deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von mehr als 2,5 Promille. Der Radler musste eine Blutprobe abgeben.

Seniorin ist schlauer als die falsche Polizei

Visselhövede. Eine 83-jährige Frau aus Visselhövede hat am Montagabend einen unerwarteten Anruf von einer falschen Polizistin erhalten. Gegen 20.30 Uhr klingelte bei ihr Telefon. Die unbekannte Frau gab sich als Kommissarin aus und warnte vor einem möglichen Einbruch bei ihr. Man habe zuvor zwei Rumänen festgenommen und bei ihnen die Daten der Seniorin gefunden. Als die Angerufene angab, dass Angehörige gegenüber der Visselhöveder Polizei wohnen würden, beendete die falsche Polizistin sofort das Gespräch. Die Seniorin erstattete eine Strafanzeige.

Polizeigewahrsam für notorischen Ladendieb

Zeven. Zum wiederholten Mal ist ein notorischer Ladendieb am Dienstag in einem Einkaufsmarkt an der Straße Auf der Worth beim Alkoholklau erwischt worden. Der 50-Jährige hatte die Polizei und die Mitarbeiter mehrerer Zevener Geschäfte in den vergangenen Wochen mit zahlreichen Taten beschäftigt. Dienstagnachmittag stahl er wieder Schnaps im Wert von rund vierzig Euro. Um zu verhindern, dass sich die Klau-Tour fortsetzt, nahm ihn die Zevener Polizei in Gewahrsam.

BMW vom Grundstück gestohlen

Zeven. In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter am Bünteweg einen blauen BMW der 3er-Reihe gestohlen. Das Fahrzeug mit den Kennzeichen ROW-FW 220 stand vermutlich unverschlossen auf dem Stellplatz eines Grundstücks. Die Polizei geht von einem Schaden von rund dreitausend Euro aus. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04281/93060.

Kanu gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Everinghausen. Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter von einem unbewohnten, zu Freizeitzwecken genutzten Grundstück mit kleinem See an der Everinghauser Straße ein Kanu gestohlen. Das etwa fünf Meter lange, grüne Boot war mit einer Stahlkette und einem Vorhängeschloss an der Außenseite einer Gartenlaube befestigt. An dem 3-Sitzer war ist vorne auf beiden Seiten der Schriftzug "Nelly" angebracht. Hinweise bitte an die Sottrumer Polizei unter Telefon 04264/83646-0.

Rasenmäher aus Schuppen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Zeven. In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter in der Schillerstraße einen Rasenmäher gestohlen. Der grüne Benzin-Mäher der Marke Honda stand in einem unverschlossenen Gartenschuppen. Hinweise bitte unter 04281/93060 an die Zevener Polizei.

Gelegenheit macht Diebe

Rotenburg. Am Dienstagmittag ist ein 69-jähriger Mann auf dem Parkplatz vor einem Getränkeabholmarkt am Wümmepark von einem Unbekannten bestohlen worden. Nach dem Einkauf habe er gegen 12.30 Uhr die Waren zunächst in sein Auto eingeladen und sein Portemonnaie im Einkaufswagen abgelegt. Dann habe er die Geldbörse kurz vergessen. Als der Mann sie holen wollte, war die Börse schon weg. Vermutlich hat ein unbekannter Täter die Gelegenheit genutzt und sich bedient. Im Portemonnaie befanden sich Bargeld, Ausweise, Bankkarten und der Fahrzeugschein.

