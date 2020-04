Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Randalierer leistet Widerstand

Borken (ots)

Spaziergänger beschimpft und herum geschrien hat am Mittwochmittag ein Randalierer im Stadtpark in Borken. Gegen 13.10 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Polizei Borken ein: Besorgte Passanten meldeten den 32-Jährigen, der offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegenüber der Polizei zeigte sich der Mann ebenfalls renitent und respektlos. Mit einem Fahrrad flüchtete der Borkener zunächst. Die Beamten trafen den höchst aggressiven Mann jedoch an seiner Wohnanschrift an und nahmen ihn in Gewahrsam. Auf dem Weg zur Polizeiwache biss der 32-Jährige einen Beamten und versuchte diesen anzuspucken. Ein Arzt entnahm dem Täter auf der Polizeiwache Blut, um den Drogen- und Alkoholkonsum exakt nachweisen zu können. Die Blutprobe soll auch Aufschluss über seine Schuld- oder Schuldunfähigkeit geben. Eine Richterin des Amtsgerichts Borken veranlasste eine Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik. Die Beamten blieben dienstfähig.

