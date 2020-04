Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Viel Glück bei der Notlandung eines Ultraleichtflugzeuges ++

Rotenburg (ots)

Viel Glück bei der Notlandung eines Ultraleichtflugzeuges

Karlshöfen. Nach der Notlandung eines Ultraleichtflugzeuges auf einem frischbestellten Acker an der Straße Stiller Frieden ist der 30-jährige Pilot und seine 29-jährige Mitfliegerin mit dem Schrecken davongekommen. Während des Fluges von Hüttenbusch im Landkreis Osterholz sei plötzlich der Motor des Fliegers ausgefallen. Als ein erneuter Startversuch in der Luft misslang, entschied sich der Pilot zu einer sogenannten Sicherheitsaußenlandung auf dem Acker am Karlshöfener Ortsrand. Dabei brach das Vorderrad der Maschine ab. Die beiden Insassen konnten unverletzt aussteigen. Der Sachschaden an dem Flieger beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa dreißigtausend Euro. Wie es zum Ausfall des Motors kommen konnte, ist noch unklar.

