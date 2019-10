Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Gaststätten- und Spielhallenkontrollen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt beim Polizeipräsidium Mannheim führte am Mittwochnachmittag, gemeinsam mit Mitarbeitern der Gewerbeabteilung der Stadt Schwetzingen, Gaststättenkontrollen im gesamten Stadtgebiet durch. Hauptaugenmerk wurde dabei auf die Schwerpunkte Spielrecht und Jugendschutz gelegt.

In der Zeit zwischen 14 Uhr und 19 Uhr wurden dabei neun Gaststätten und zwei Spielhallen überprüft. Insgesamt 49 Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit wurden einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Hierbei wurden in einer Gaststätte zwei Automaten festgestellt, bei denen eine ungültige Software aufgespielt war. Die Gerätr wurden durch den Geräteaufsteller ausgelesen. Nach Aufspielen eines Updates, bzw. einer gültigen Software konnten diese Geräte wieder in Betrieb genommen werden. Gegen den Gaststättenbetreiber wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

