Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach tätlicher Auseinandersetzung

Offenburg (ots)

Die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagabend in einer Bar in der Hauptstraße sind noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 21 Jahre alter Mann gegen 22 Uhr das Lokal betreten haben und unvermittelt auf einen darin befindlichen Gast eingeschlagen haben. Ferner soll der 21-Jährige dem vier Jahre älteren Opfer einen "Kick" gegen dessen Brust versetzt und selbst als dieser hierdurch zu Boden ging, auf ihn eingetreten haben. Der 25-Jährige begab sich nach seiner Anzeigenerstattung beim Polizeirevier Offenburg selbständig in ärztliche Behandlung. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell