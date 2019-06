Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Radlerin schwer verletzt

Ortenberg (ots)

Eine 61 Jahre alte Radfahrerin ist am Dienstagmorgen nach einer Kollision mit einem Autofahrer schwer verletzt worden und musste mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum Offenburg gebracht werden. Ein 33 Jahre alter Audi-Lenker hatte der Radlerin kurz nach 9:30 Uhr an der Einmündung des Bühlwegs in die Hauptstraße die Vorfahrt genommen. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 5.000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon.

