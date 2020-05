Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Motorradfahrer angefahren - Polizei sucht Zeugen ++ Lesegerät aus Carport gestohlen ++ Vandalismus an der Grundschule - Polizei sucht Zeugen ++ Fahrerin weicht Pedelec aus und landet am Baum ++

Rotenburg (ots)

Motorradfahrer angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freetz. Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag auf der L 130 zwischen Ramshausen und Freetz ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Sittensen nach dem noch unbekannten Fahrer eines größeren, dunklen Pkw. Kurz nach 15 Uhr hatte ein 34-jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW nach links von der Landesstraße in die Dorfstraße abbiegen wollen. Dazu musste er seine Fahrt verkehrsbedingt verlangsamen. Der nachfolgende Autofahrer erkannte diese Situation vermutlich zu spät. Trotz einer Gefahrenbremsung fuhr er auf das Motorrad auf. Der Biker und seine Maschine wurden durch die Kollision in den rechten Seitenraum geschleudert. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Sittensen fort, ohne sich um den Motorradfahrer zu kümmern. Nach Zeugenangaben dürfte er in Richtung der BAB-Anschlussstelle und von dort auf die Autobahn in Richtung Bremen gefahren sein. Bei seinem Fahrzeug könnte es sich um einen Van oder kleineren Transporter, möglicherweise mit getönten Scheiben, gehandelt haben. Der 34-Jährige erlitt bei dem Aufprall zum Glück nur leichte Verletzungen. Den Schaden an seinem Motorrad schätzt die Polizei auf über siebentausend Euro. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

Lesegerät aus Carport gestohlen

Gnarrenburg. In der vergangenen Woche haben unbekannte Täter aus dem Carport eines Seniorenheims am Wilhelm Busch Weg ein Lesegerät für Senioren gestohlen. Das, wie ein Projektor aussehende Elektrogerät vom Hersteller Reinecker, stand dort von Mittwoch auf Donnerstag. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Gnarrenburg unter Telefon 04763/62892-0.

Vandalismus an der Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Bothel. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen auf dem Gelände der Grundschule Bothel am Horstweg eine Sachbeschädigung begangen. Sie zerstörten eine etwa 1 x 1,5 Meter große Glasscheibe. Die Polizei geht von einem Sachschaden von einigen hundert Euro aus. Hinweise bitte unter Telefon 04266/95568-0.

Unbekannte zerstören Lichtkuppeln auf Realschuldach - Polizei sucht Zeugen

Sottrum. Erheblichen Schaden haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche auf dem Gelände der Realschule an der Straße Am Bullenworth angerichtet. Über eine Feuerleiter dürften die Unbekannten auf das Flachdach des Realschultrakts geklettert sein. Durch Fußtritte beschädigten sie drei Hauben von Oberlichtern. Eine Lichtkuppel wurde dabei komplett durchtreten. Eingedrungen sind die Täter aber nicht. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund zweitausend Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Sottrum unter Telefon 04264/83646-0.

Fahrerin weicht Pedelec aus und landet am Baum

Mulmshorn. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 71 sind am Dienstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Ein 81-jähriger Fahrer eines Pedelec hatte die Bundesstraße gegen 17 Uhr in Höhe Borchelsmoordamm überqueren wollen und dabei vermutlich nicht auf den von links kommenden Opel einer 27-jährigen Autofahrerin aus dem Landkreis Pinneberg geachtet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Frau dem Radler aus und geriet dabei ins Schleudern. Ihr Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Fahrerin und auch ihr 23-jähriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Auch der Radler wurde beim Sturz mit seinem Elektrofahrrad leicht verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund zweitausend Euro.

