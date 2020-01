Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Pizzeria - Täter flüchtet ohne Beute - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein unbekannter Täter brach am frühen Freitagmorgen (3.1., 05:23 Uhr) in eine Pizzeria an der Warendorfer Straße ein. Der Einbrecher zerstörte mit einem Stück einer Gehwegplatte die Scheibe der Eingangstür und kletterte in den Verkaufsraum. Im Anschluss durchsuchte der Dieb das Ladenlokal und flüchtete augenscheinlich ohne Beute.

Zeugen schreckten durch einen lauten Knall aus dem Schlaf und sahen kurze Zeit später eine Person mit einer weißen Mütze aus der Pizzeria in Richtung Franziskus Apotheke flüchten.

Hinweise an: 0251 275-0

