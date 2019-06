Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (835) Motorradfahrer tödlich verunglückt - Zeugenaufruf

Lauf an der Pegnitz (ots)

Am Dienstagnachmittag (18.06.2019) ereignete sich in Simmelsdorf (Lkrs. Nürnberger-Land) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Motorradfahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Gegen 16:10 Uhr befuhr der Mann mit seiner BMW die Kreisstraße LAU 3 von Schermshöhe in Richtung Ittling. Im Bereich einer abschüssigen Linkskurve stürzte der 67-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der schwerstverletzte Mann wurde von Ersthelfern reanimiert, notärztlich behandelt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag er allerdings in den Abendstunden seinen schweren Verletzungen. Der Sachschaden wird auf etwa 11.000 EUR beziffert.

Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bis 19:45 Uhr komplett gesperrt. Die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz war mit der Unfallaufnahme betraut. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache beauftragt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte Splitt auf dem Fahrbahnbelag ursächlich für den Sturz des Motorradfahrers sein. Womöglich hat ein anderes Fahrzeug diesen zuvor verloren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen - insbesondere zum möglichen Verlierer des Splitts - geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz unter der Telefonnummer 09123/9407-0 zu melden.

Michael Hetzner /gh

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell