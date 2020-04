Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Streit am Marktplatz;Golf beschädigt;Einbrecher aktiv;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Streit am Marktplatz

Biedenkopf: Mitten auf dem Marktplatz gerieten am Mittwoch, 1. April, zwei junge Männer in Streit. Bei der Auseinandersetzung gegen 13 Uhr erlitt das mutmaßliche Opfer minimale Blessuren an der Lippe und am Hals. Sein Kontrahent beklagt ein zerrissenes T-Shirt. Die Hintergründe der Fehde müssen noch geklärt werden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Golf beschädigt

Marburg: Seine Wut ließ ein Unbekannter bereits zwischen Dienstag, 24. März, 12 Uhr, und Donnerstag, 26. März, 8 Uhr, an einem weißen VW Golf aus. Der Randalierer schlug eine dicke Delle in die Motorhaube des Wagens und verursachte so einen Schaden von 500 Euro. Nach dem Vorfall in der Straße "Am Schwanhof" ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbrecher aktiv

Marburg: In einem Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße erbeutete ein Einbrecher unter anderem eine Bohr - und Fräsmaschine sowie Werkzeuge. Der Unbekannte betrat zwischen Dienstag, 31. März, 17.10 Uhr und Mittwoch, 1. April, 7 Uhr, das Haus und schlich in den Keller. Dort öffnete er gewaltsam einen Kellerraum. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Zwischen Montag, 30. März, und Mittwochnachmittag, 1. April, waren Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus im Sachsenring am Werk. Dort öffneten die Täter mit Gewalt gleich vier Kellerverschläge und stahlen Schuhe, mehrere Reifen samt Stahlfelgen sowie einen defekten Fernseher. Der Schaden beläuft sich hier auf knapp 700 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

