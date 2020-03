Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg - Wohnungseinbrecher stiehlt PC-Teile, Korrektur des Straßennamens;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Wohnungseinbrecher stiehlt PC-Teile (Bezug: Meldung vom 30.3.20)

In der Nacht zum Sonntag, 29. März, drang ein Einbrecher zwischen 01 und 10 Uhr in eine Wohnung im Bachweg ein. Er stahl Computerzubehör wie Headset, Controller und Tastatur im Gesamtwert von mindestens 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte auch in diesem Fall an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell