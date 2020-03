Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ziegelstein fliegt durch Glastür; Einbruch in der Kirche

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Ziegelstein fliegt durch Glastür

Am Freitag, 27. März, gegen 08.50 Uhr warf ein alkoholisierter 36 Jahre alter Mann aus dem Ostkreis in der Niederrheinischen Straße einen Ziegelstein durch eine gläserne Hauseingangstür. Der Mann muss sich demnächst wegen Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten und natürlich zusätzlich den entstandenen Schaden von mindestens 1000 Euro ersetzen. Die Polizei konnte auf eine Ingewahrsamahme zur Ausnüchterung verzichten, da der Mann den ausgesprochenen Platzverweis befolgte.

Fronhausen - Einbruch in der Kirche

Die Kripo Marburg ermittelt nach einem Einbruch in die Evangelische Kirche in der Gladenbacher Straße und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Tat war zwischen 18 Uhr am Dienstag und 18 Uhr am Donnerstag 26. März. Auf noch unbekanntem Weg in die Kirche eingedrungen, brach der Täter im ersten Obergeschoss einen verschlossenen Schrank auf und durchsuchte ihn ganz offensichtlich. Beute machte er nach ersten Überprüfungen dabei nicht. Wer hat zur tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell