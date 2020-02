Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Delmenhorst (ots)

Am 23.02.2019 kam es gegen 00:35 Uhr auf der Rastanlage Wildeshausen an der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Der Unfallort befindet sich in der Gemarkung Dötlingen, Landkreis Oldenburg.

Der 42 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges aus Polen befand sich zur Unfallzeit in der Schlafkoje seines Fahrzeuges, als er plötzlich insgesamt zwei deutliche Anstöße an seinem Fahrzeug bemerkte. Nachdem er sofort aufgestanden war stellt er fest, dass der 55 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges aus der Ukraine insgesamt zweimal rückwärts gegen seinen Sattelzug gefahren war. Zudem teilte er über Notruf mit, dass der Fahrer des Sattelzuges aus der Ukraine offensichtlich betrunken sein könnte.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die eingetroffene Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn dann fest, dass der Fahrer des Sattelzuges aus der Ukraine seinen Sattelzug gestartet hatte und dann, wie vom anderen Beteiligten beschrieben, rückwärts gegen den Sattelzug des 42 Jahre alten Fahrers aus Polen gestoßen ist. Der 55 Jahre alte Ukrainer stand deutlich unter Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Aus diesem Grund wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ihn wurde auch die Weiterfahrt und generell das Führen von Fahrzeugen innerhalb Deutschlands bis zum Erhalt einer richterlichen Entscheidung untersagt. Zudem wurde die Zahlung einer Sicherheitsleistung für die zu erwartende Geldstrafe angeordnet.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 80.000,- Euro geschätzt.

