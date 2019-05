PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 08.05.2019

1. Feuer in Schreinerei, Bad Camberg, Otto-Hahn-Straße, Dienstag, 07.05.2019, 10.30 Uhr

(si)Am Dienstagvormittag meldeten Zeugen ein Feuer in einer Schreinerei in der Otto-Hahn-Straße in Bad Camberg. Mitarbeiter hatten, gegen 10.30 Uhr, Rauch im Bereich eines Außenlagers der Schreinerei bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Bis zum Eintreffen der Camberger Feuerwehr war es den Mitarbeitern gelungen, die Flammen zu löschen. Drei der an den Löscharbeiten beteiligten Mitarbeiter mussten im Anschluss zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Glücklicherweise griffen die Flammen nicht auf das Gebäude der Schreinerei über. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wie es zu dem Feuer kam, steht derzeit noch nicht fest. Die Brandermittler der Limburger Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Mülltonne gerät in Brand, Brechen-Oberbrechen, Weyerer Straße, Dienstag, 07.05.2019, 05.00 Uhr

(si)Ein bisher unbekannter Zeuge bemerkte am Dienstagmorgen den Brand einer Mülltonne auf einem Grundstück in der Weyerer Straße in Oberbrechen und verständigte einen Anwohner des angrenzenden Wohnhauses. Der ebenfalls informierten Feuerwehr aus Brechen gelang es schließlich das Feuer zu löschen. Bei dem Feuer brannte die Mülltonne komplett nieder. Ob es durch die Flammen auch zu einem Schaden an dem angrenzenden Wohnhaus kam, steht derzeit noch nicht fest. Die Brandermittler der Limburger Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen und Hinweisgeber sowie den bisher unbekannten Mitteiler des Brandes, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Geparkter Daimler beschädigt, Limburg-Offheim, Limburger Straße, Sonntag, 05.05.2019, 20.00 Uhr bis Dienstag, 07.05.2019, 08.00 Uhr

(si)Zwischen Sonntag und Dienstag wurde in der Limburger Straße in Offheim ein geparkter Daimler erheblich beschädigt. Der graue Pkw stand am Fahrbahnrand, als ein bisher unbekanntes Fahrzeug den Daimler augenscheinlich touchierte und dabei die gesamte linke Seite des Fahrzuges beschädigte. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

