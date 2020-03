Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Tritte gegen Hund und Frau beleidigt - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Tritte gegen Hund und Frau beleidigt - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Cappel: Nach einem Vorfall, der sich bereits am Sonntagvormittag, 22. März, in der Feldgemarkung in Cappel ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine Frau war um 11 Uhr mit ihrem Hund, einem weißen "Spitz", in Nähe des Hundevereins unterwegs. Hier traf sie auf einen etwa 35 Jahre alten Mann und eine etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau. Der Mann soll die Hundehalterin zunächst grundlos durch eine ausländerfeindliche Äußerung beleidigt haben. Danach setzte sich das Opfer verbal zur Wehr. Nach Angaben des Opfers trat die Begleiterin des Mannes anschließend mehrfach auf den Hund ein. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der Vierbeiner ohne Verletzungen davon. Zu dem Paar, das von zwei Kleinkindern begleitet wurde, liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann hat eine helle Hautfarbe und helle Haare und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einer dunklen Jacke. Die Frau mit langen, blonden Haaren trug ebenfalls eine dunkle Jacke sowie eine Jeans. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Angaben zu dem Pärchen machen? Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Steffenberg/ L 3331: Nach einem Unfall auf der Landesstraße 3331 am Montagnachmittag, 30. März, klagten zwei Personen über Schmerzen. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren gegen 14.45 Uhr von Niederhörlen in Richtung Oberhörlen unterwegs. Davor befand sich ein Traktor. Die 36 Jahre alte Polo-Fahrerin wollte nach links auf eine geteerte Fläche abbiegen, um dort zu wenden. Zeitgleich setzte der nachfolgende Opel-Fahrer (39 Jahre alt) zum Überholen des Polos und des Traktors an. Dabei kollidierten die beiden Pkws. Der Schaden beläuft sich auf 4500 Euro.

Doppelhaus im Visier - Hebelversuche scheitern

Marburg: In der Nacht auf Montag, 30. März, geriet ein Doppelhaus in der Sfaxer Straße in das Visier eines Einbrechers. Der Unbekannte machte sich vergeblich an den beiden Eingangstüren zu schaffen und hinterließ durch die Hebelversuche leichten Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

