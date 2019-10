Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kripo sucht nach erfolgreichem Wasserwerkertrick im Stadtteil Bothfeld Zeugen

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb hat sich Montagvormittag, 07.10.2019, in einem Mehrfamilienhaus am Gedrathof gegenüber einer Seniorin als Handwerker ausgegeben und Wertsachen erbeutet.

Laut Aussage der Bewohnerin hatte sie der Unbekannte kurz vor 11:00 Uhr beim Verlassen des Wohnhauses abgefangen und vorgegaukelt, die Wasserleitungen in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen. Daraufhin begaben sich die beiden in die Räumlichkeiten der Frau, wo die Bewohnerin in der Küche sowie dem Badezimmer Unterschränke ausräumen sollte. Zeitgleich durchsuchte der falsche Wasserwerker die Wohnung nach Wertsachen. Nachdem er wenig später das Gebäude in unbekannte Richtung verlassen hatte, bemerkte die Seniorin, dass der Unbekannte Geld, Schmuck und Sparbücher entwendet hatte. Eine genaue Schadenshöhe kann gegenwärtig nicht beziffert werden.

Nun suchen die Beamten der Ermittlungsgruppe Trick Zeugen, die Hinweise zu dem falschen Wasserwerker gegeben können. Der hochdeutsch sprechende Gesuchte ist Ende 20, von korpulenter Statur, circa 1,70 Meter groß und hat sehr kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Arbeitsblouson und halbhohen, schwarzen Stiefeln.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /now, has

Präventionstipps der Kriminalpolizei zum Thema Trickdiebstahl finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

