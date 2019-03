Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl aus Garage

Zwischen Dienstag, 26.März 2019, gegen 19.00 Uhr und Mittwoch, 27. März 2019, 08.40 Uhr, kam es in der Breslauer Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Durch bislang unbekannte Täter wurde eine Garagentür gewaltsam geöffnet und aus der Garage zwei Pedelecs sowie diverses Werkzeug entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 4200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel.04442-93160) entgegen.

Lohne - Diebstahl aus Gaststätte

Zwischen Dienstag, 26.März 2019, gegen 22.30 Uhr und Mittwoch, 27. März 2019, 06.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in einer Gaststätte in der Steinfelder Straße. Bislang unbekannte Täter gelangten Gewaltsam in das Lokal und entwendeten dort diverse Spirituosen, Bargeld und eine Kaffeemaschine. Der Schaden befindet sich im fünfstelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel.04442-93160) entgegen.

Steinfeld- Fahren ohne Führerschein

Am 20.März 2019, gegen 22.38 Uhr, befuhr ein 38jähriger Steinfelder mit seinem PKW die Straße Im Krimpel. Bei der polizeilichen Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war. Ein Strafverfahren gegen den Steinfelder wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

