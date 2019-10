Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bauer findet Unfallfahrzeug neben der Bundesautobahn (BAB) 2 - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein 55-jähriger Bauer hat am Samstagnachmittag, 05.10.2019, auf seinem Feld an der BAB 2 in der Gemarkung Wunstorf ein Unfallauto gefunden. Eine Suche nach Insassen ist erfolglos abgebrochen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen eines Unfalls.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 55-Jährige den BMW 320d gegen 17:10 Uhr beim Pflügen seines Ackers vorgefunden und die Polizei benachrichtigt. Eine sofort initiierte Personensuche, an der auch der Polizeihubschrauber beteiligt war, wurde erfolglos abgebrochen.

Beamte der Autobahnpolizei konnten mittlerweile einen möglichen Unfallhergang aufgrund der Spurenlage rekonstruieren. Der bisher unbekannte Autofahrer fuhr mit dem blauen BMW mit polnischem Kennzeichen auf der BAB 2, von Dortmund kommend, in Richtung Hannover. In Höhe des Autobahnkilometers 248,000 (kurz hinter dem Parkplatz Bückethaler Knick Ost) kam der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich vermutlich mehrfach und kam circa fünf Meter neben der BAB 2 zum Stehen.

Die Unfallzeit konnte bisher auf Freitag, 04.10.2019, 19:00 Uhr, bis Samstag, 05.10.2019, 17:10 Uhr, eingegrenzt werden. Die Ermittler der Autobahnpolizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder den Insassen des Fahrzeugs geben können. Zeugen werden gebeten, Kontakt zur Autobahnpolizei unter der Rufnummer 0511 109-8932 aufzunehmen. /has

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell