Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Südstadt: Sachbeschädigung an Kfz - Täterfestnahme

Heidelberg-Südstadt (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04.45 Uhr meldete sich eine Anwohnerin der Rohrbacher Straße in Heidelberg über den Polizeinotruf. Sie war kurz zuvor Zeuge einer Sachbeschädigung an Kfz geworden und habe nunmehr die Verfolgung des flüchtigen Täters aufgenommen. Die Frau konnte während der Verfolgung am Notruf gehalten werden, wo sie den Beamten fortlaufend ihren Standort mitteilte. Durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Heidelberg-Mitte, welche sich in unmittelbarer Nähe befand, konnte den Täter nur kurze Zeit später festgenommen werden. Der 70 Jahre alte Mann wurde im Anschluss zum Polizeirevier Heidelberg-Süd verbracht. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Mann zuvor die Motorhaube eines VW Golf mittels eines unbekannten Gegenstandes zerkratzt hatte. Der hierdurch entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. In den zurückliegenden Monaten kam es im Bereich Rohrbach und der Heidelberger Südstadt zu einer Vielzahl an Sachbeschädigungen gleicher Art. Möglicherweise kommt der 70-Jährige auch für zurückliegende Sachbeschädigungen als Täter in Betracht. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221 / 34180, in Verbindung zu setzen.

