Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen

Rhein-Neckar-Kreis: Pkw fährt gegen Garagenwand - zwei Verletzte

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag gegen 12.10 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Unfall in die Allmendstraße nach Sandhausen gerufen. Dort war ein älteres Ehepaar gerade im Begriff mit ihrem Fahrzeug in die Garage zu fahren, als bei dem Pkw plötzlich der Motor aufheulte und dieser mit Vollgas gegen die Garagenwand fuhr. In der Folge wurden sowohl Fahrer- als auch Beifahrerairbag ausgelöst. Dem 80-jährigen Fahrzeugführer war es nach dem Aufprall nicht mehr möglich seine Beine zu bewegen, weshalb er seinen Pkw nicht selbstständig verlassen konnte. Durch die Ehefrau, welche sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz befand, wurde in der Folge ein Notruf abgesetzt. Das alarmierte DRK und der eingesetzte Notarzt versorgten den 80-Jährigen noch in seinem Pkw. Im Anschluss daran wurde er durch die Freiwillige Feuerwehr Sandhausen, welche mit insgesamt 18 Mann vor Ort war, aus seinem Fahrzeug geborgen. Sowohl er als auch seine Ehefrau wurden im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

