Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in TEDI-Markt; Beute noch nicht bekannt; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in den TEDI-Markt in der Sonderburger Straße im Stadtteil Schönau eingebrochen. Die Täter durchsuchten u.a. das Büro des Marktes. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Sachschaden, der durch das Aufbrechen eines Fensters entstand, wird auf rund 2.000.- Euro geschätzt.

