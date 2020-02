Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Zwischen Donnerstag, 13.30 und Freitag, 13 Uhr, wurde ein Audi A 5 beschädigt, der in der Karlstraße, Ecke Spinnreistraße geparkt war. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von mindestens 4.000.- Euro. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Citroen Jumper oder fiat Ducato älteren Baujahres handeln. Hinweise bitte an das Polizeirevier MA-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0.

