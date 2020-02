Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In eine Wohnung in der Böckstraße im Jungbusch wurde zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 02 Uhr eingebrochen. Was alles daraus entwendet wurde, bedarf noch der genauen Dokumentation. Der Gesamtschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier MA-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell