POL-MA: Heidelberg: Wohnungseinbruch; kam der Täter mit dem Fahrrad?; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Ein unbekannter Täter brach am Freitag, zwischen 17.40 Uhr und 22.40 Uhr in eine Wohnung in der Schwarzwaldstraße im Stadtteil Kirchheim und erbeutete Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Am Tatort wurde ein Fahrrad aufgefunden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehört das Fahrrad keinem Anwohner oder Nachbarn, sodass die Ermittler derzeit davon ausgehen, dass der Täter mit dem Fahrrad zum Tatort gefahren sein könnte.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch und/oder zum dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder dem Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

